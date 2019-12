O governo indiano pretende avançar com a fusão de três companhias estatais de seguros gerais, um processo que poderá resultar na perda de 10 a 15 mil empregos, de acordo com estimativas avançadas pelo site de notícias Domain-B.

A fusão da National Insurance Company, a Oriental Insurance Company e a United India Insurance, até agora competindo de forma “suicida”, dará origem à maior companhia de seguros não-Vida do mercado indiano. Por outro lado, a eliminação dos 15 mil postos de trabalho resultaria em poupanças anuais estimadas em 30 mil milhões de rupias (cerca de 380 milhões de euros).

No entanto, o processo – enquadrado numa estratégia de retirada do Estado de vários setores da economia – só poderá avançar depois de o governo alterar a Lei de Nacionalização do setor segurador, acrescenta a fonte.