Mais de 25 responsáveis de marketing e CEOs de empresas nacionais elegeram a sua tendência de marketing, para o próximo ano. O resultado chega agora no formato de e-book – Tendências MKT 2020, lançado pela CCIP Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Do projeto fizeram parte empresas como a Konica Minolta, a SamyRoad, a FullSix, a Novabase, a WeDo Technologies, a L’Oreal, o Rock in Rio Lisboa, a Central de Cervejas e muitas outras. Do back to basics, ao substituir o consumidor por pessoa, do Tik Tok à tendência do conteúdo de consumo rápido até à pesquisa por voz e as novas oportunidades que nascem para as marcas. São várias as tendências apontadas pelas marcas, havendo grande incidência na relevância do conteúdo e na capacidade de mostrá-lo às pessoas certas.

Em entrevista, Andreia Jotta, diretora de marketing e comunicação da CCIP analisa algumas das tendências: