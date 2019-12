Generali compra 30% da BMG Seguros

O banco brasileiro BMG anunciou a venda de 30% da sua subsidiária de seguros ao grupo italiano Generali, por um montante que poderá atingir os 89 milhões de reais (19,5 milhões de euros).

Na informação dirigida ao mercado, a instituição controlada pela família Pentagna Guimarães revela que o negócio ficou definido em contrato celebrado entre a BMG Participações em Negócios (sociedade controlada pelo banco mineiro) e a Assicurazioni Generali SpA.

Para efeitos da transação, o capital social da BMG Seguros foi avaliado em 297 milhões de reais. Dos 89 milhões acordados pela compra-venda, 54 milhões de reais serão liquidados financeiramente num prazo de até três anos. O restante vence no final do sexto ano após a conclusão da operação, ficando o pagamento desta parcela condicionada a metas operacionais acordadas entre as partes, especifica o comunicado.

A seguradora brasileira foi criada e 2016 e, nesse mesmo ano, foi assinou uma parceria de 20 anos de exclusividade para distribuição de seguros da Generali nos canais de retalho da BMG Seguros. Agora, a produção da líder italiana do setor reforça também a oferta da companhia brasileira no segmento ‘corporate’.

Ainda, segundo a mesma fonte, o novo conselho de administração da BMG Seguros será formado por cinco membros, todos com direito a voto, sendo três indicados pela acionista BMG Participações em Negócios e dois pela Generali.