O QSP Summit é dos maiores eventos de marketing e gestão na Europa e já tem data marcada. Decorre dias 26 e 27 de março, do próximo ano, na Exponor em Matosinhos. Esta será a 14ª edição do evento e vai reunir 50 oradores nacionais e internacionais, numa área total de 20 mil metros quadrados.

“Não se trata só de uma conferência, mas sim de uma experiência”. É uma das melhores conferências da Europa. Trazemos alguns dos melhores oradores internacionais”, destaca Rui Ribeiro, CEO da QSP consultoria de marketing, no almoço de lançamento de evento.

Esta edição é dedicada ao tema Facing the Unknown. No total serão esperados mais de 2500 visitantes que vão marcar presença naquela que é a maior conferência ibérica de marketing. No total serão sete palcos e uma zona de exposição com mais de 120 empresas.

O norte-americano Malcolm Gladwell é a cabeça de cartaz desta 14.ª edição. É colunista no New York Times, autor de cinco best-sellers e foi nomeado uma das cem personalidades mais influentes pela revista Time. “É um dos melhores oradores do mundo”, refere o CEO da QSP.

Jennifer Petriglieri, Martin Wezowski, Keith Weed, Rob Campbell, Arun Sundarara, Scoot Morrison, Lauren Delisa Coleman são alguns dos oradores que marcarão presença neste evento. A nível nacional, Luís Onofre, José Carlos Pereira, José Alexandre são alguns dos oradores convidados.

Na última edição, o QSP Summit, reuniu mais de 2.300 conferencistas. O QSP Summit trouxe a Portugal nos últimos dez anos alguns dos mais destacados pensadores da atualidade, como Daniel Pink, Daniel Goleman, Michio Kaku, Kenichi Omae, David Shing, Kevin Keller, David Aaker, Paco Underhill, entre muitos outros.

A cerimónia de abertura do QSP Summit realiza-se no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no dia 25 de março e contará com a presença de Vítor Bento, um reputado economista nacional.