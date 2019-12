É uma das temáticas faladas da atualidade e, inevitavelmente, um fator crítico de sucesso para o tecido empresarial português e do mundo. A sustentabilidade é cada vez mais uma preocupação dos consumidores e uma realidade das empresas, que começam a adaptar políticas, produtos e serviços em prol das questões ambientais. É este o mote para a edição deste ano da Feira do Empreendedor, que no seu programa pretende analisar e debater o impacto da sustentabilidade em Portugal, bem como preparar empresas e empreendedores para esta nova realidade – tudo isto reunindo alguns dos principais players do ecossistema.

Eventos à medida dos desafios do ecossistema

A principal atração da Feira do Empreendedor é o seu espaço expositivo: no Entrepreneur Showcase, os visitantes podem conhecer bons exemplos de empreendedorismo (startups tecnológicas, PME inovadoras e microempresas de nicho) e, ao mesmo tempo, encontrar programas de formação e emprego, apoios à criação e expansão de empresas, oportunidades de financiamento e internacionalização, ofertas de tecnologia e produtos inovadores, momentos de networking e partilha de experiências. Este showroom empresarial serve, aliás, de âncora a vários outros eventos e atividades que decorrem na Feira do Empreendedor, designadamente os que visam a capacitação de empreendedores e empresas.

O debate de ideias e a partilha de conhecimentos também têm espaço no programa da Feira do Empreendedor. Durante os dois dias do evento, estão previstas mais de dez Masterclasses (painéis temáticos especializados com uma forte componente prática, em que, para além da análise/debate, se procura fomentar o contacto entre empreendedores e empresas com boas soluções, serviços e equipamentos para negócios early stage) e os Peer Groups (momentos de reflexão e discussão em que executivos, líderes e gestores de projeto partilham com o público soluções para desafios transversais às empresas).

Com o foco em potenciais empreendedores e em empreendedores early stage, vão ter lugar o WE’BIZ Pitch – sessões de pitch em que, como é habitual, jovens empreendedores apresentam os seus negócios a investidores, tendo em vista a captação de financiamento para projetos ou empresas – e o ChallANJE – um desafio direcionado aos estudantes do ensino superior, que durante um dia inteiro e num ambiente imersivo, solucionam problemas concretos apresentados por empresas de referência. Os estudantes vão organizar-se em equipas, escolher um problema e construir soluções ou propostas de solução a apresentar posteriormente em formato pitch. O objetivo é desenvolver a capacidade de análise e resolução de problemas nos estudantes e aproximá-los das empresas, que são potenciais interessadas neste capital humano. De referir que o ChallANJE tem como parceiros institucionais o CEIIA, o ISCAP, o IPAM e as universidades do Porto, do Minho e Lusófona.

O programa da Feira do Empreendedor 2019 contempla ainda os Workshops BEST – Business Education for Smart Tourism. Consiste numa ação de formação/divulgação deste programa nacional de capacitação de empresários, empreendedores e gestores do Turismo. O BEST promove um conjunto de iniciativas formativas, com o objetivo de transmitir conhecimentos e desenvolver competências que, perante a atual dinâmica do Turismo, potenciem a criação de valor para as empresas, para os negócios e para o sector em geral.

Além de tudo isto – e graças à interação criada entre participantes e visitantes – a Feira do Empreendedor serve de palco para o desenvolvimento de contactos, parcerias e novas oportunidades de negócio, numa atmosfera de networking entre empreendedores, mentores e investidores.