APS debateu os principais aspetos do envelhecimento

A conferência anual da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), sob o mote “A idade nunca vem só: como responder aos desafios da vida”, teve lugar no Museu do Oriente e contou com a presença da Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), Margarida Corrêa de Aguiar.

A iniciativa teve como objetivo analisar as consequências socioeconómicas do envelhecimento, bem como promover um debate sobre a capacidade atual de resposta face aos desafios desta tendência demográfica.

Os avanços da ciência no contexto do envelhecimento foram tema do painel “A ciência médica face ao desafio do envelhecimento”, através das pesquisas recentes apresentadas por Luísa Lopes, Investigadora Principal do Instituto de Medicina Molecular (iMM) e Professora Convidada na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Sérgio Dias, Investigador Principal no Instituto de Medicina Molecular (iMM) e Professor Associado Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Em outro painel foi realizada uma abordagem multissectorial sobre importantes questões para a sociedade em geral, e com impactos diretos no setor segurador, tais como “A economia do envelhecimento” abordado por Judite Gonçalves, Professora Auxiliar Convidada e Membro do Centro de Conhecimento de Economia e Gestão da Saúde na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e Amílcar Moreira Investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Depois deu-se um momento de intervenção de um grupo de jovens da SDUL – Associação de Debate Universitário, que debateram o futuro da Segurança Social e as soluções que julgam mais adequadas para salvaguardar a sustentabilidade do sistema de pensões e a qualidade de vida dos pensionistas.

“O que significa envelhecer?” foi o tema discutido por Isabel Vaz, CEO do grupo Luz Saúde, Alexandre Quintanilha, Professor, Investigador e Deputado e Maria Amélia Cupertino de Miranda, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.

José Galamba de Oliveira, presidente da APS referiu resumindo que no debate sobre o envelhecimento em Portugal “diferentes atores devem ser incluídos, através de um debate transversal, que permita encontrar respostas integradas, alicerçadas no contributo de representantes de vários quadrantes, como investigadores, empresas, universidades, políticos, governo e a sociedade civil”.