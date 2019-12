Saudi Aramco levanta 25,6 mil milhões no maior IPO de sempre

A Saudi Aramco levantou 25,6 mil milhões de dólares (23 mil milhões de euros) na oferta pública inicial (IPO), naquela que foi a maior operação de entrada em bolsa do mundo, superando o IPO da Alibaba, que rendeu à gigante do comércio online chinês cerca de 25 mil milhões em 2014.

A petrolífera saudita colocou as ações no intervalo máximo esperado, segundo adiantam fontes próximas da operação citadas pelo britânico Financial Times (acesso pago/conteúdo em inglês). E, com isso, a Saudi Aramco ficou avaliada em 1,7 biliões de dólares. É uma avaliação que supera o valor de mercado das cinco maiores companhias de petróleo do mundo.

As ações foram vendidas pelo preço de 32 riais sauditas, cerca de 8,53 dólares, o preço máximo do intervalo indicativo entre 30 e 32 riais que a empresa anunciou no mês passado. Isto apesar de os bancos que assessoraram a operação terem aconselhado o Reino a uma abordagem mais prudente com a venda de ações a um preço intermédio para incentivar a negociação das ações num período posterior.

A Saudi Aramco, que agora vendeu 1,5% do seu capital a outros investidores, vai para a bolsa de valores de Riade no próximo dia 12.

Alibaba protagonizou o maior IPO de sempre… até hoje

Fonte: Refinitiv

Os subscritores desta operação são sobretudo sauditas, com os grandes investidores estrangeiros a questionarem-se sobre a gestão, a capacidade do grupo em proteger as instalações petrolíferas e a duração dos lucros da empresa numa altura de maior rigidez nas políticas ambientais em todo o mundo.

Os fundos conseguidos pela Aramco com esta entrada em bolsa devem servir para financiar a diversificação de uma economia que até agora tem estado dependente do petróleo.