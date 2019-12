Tem criptomoedas? Tenha cuidado. É que os roubos de moedas digitais na internet estão a aumentar, segundo um relatório da CipherTrace. Com muito mais dinheiro virtual a cruzar o hiperespaço, os criminosos estão a conseguir apropriar-se de quantias cada vez mais elevadas em cada golpe, fazendo mais do que duplicar o valor subtraído ilegalmente este ano, face a 2018.

As perdas por crimes de roubo e fraude em moeda digital aumentaram 150% nos primeiros nove meses deste ano, face ao total de 2018, alcançando o equivalente a 4,4 mil milhões de dólares entre janeiro e setembro.

Dois grandes roubos foram os principais responsáveis ​​pelo forte aumento registado este ano, segundo a CipherTrace, empresa líder mundial em serviços de informação e segurança da tecnologia blockchain. Uma das fraudes viu utilizadores e clientes perderem 2,9 mil milhões de dólares com um suposto “esquema Ponzi” envolvendo carteira e troca de criptografia, o PlusToken. A outra fraude significativa do ano envolveu os 195 milhões de dólares perdidos pelos clientes da QuadrigaCX, após a morte inesperada do seu co-fundador e CEO Gerald Cotten, de 30 anos.

Além dos maiores crimes que são noticiados assiste-se a um número cada vez maior de crimes de milhões de dólares que não são sequer reportados. “Há um aumento relativamente consistente na atividade criminal ano após ano e não esperamos que isso mude da noite para o dia”, afirma um responsável da CipherTrace em declarações à Reuters.

No mesmo relatório, a CipherTrace revela que, entre as 120 maiores plataformas de blockchain, dois terços nem sequer cumprem com o protocolo elementar KYC (Know Your Customer). A mesma fonte nota que as organizações terroristas, atentas à evolução das atividades forenses sobre o espaço blockchain têm desenvolvido métodos cada vez mais sofisticados de camuflar fluxos de criptomoeda usada para financiar ataques e outras operações.