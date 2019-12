Allianz alia-se a insurtech para seguros “on demand”

A Allianz Insurance estebeleceu uma parceria com a insurtech londrina Dinghy para oferecer cobertura profissional de indemnização, responsabilidade civil e equipamento a profissionais freelancers.

A tecnológica fornece soluções flexíveis de seguro profissional, mediante pedido on-demand, cobrando as coberturas por cada unidade de segundo de ativação.

As coberturas, ou participações com pedidos de indemnização, levam uns breves três minutos para contratualizar. Depois, podem ser ativadas através de uma aplicação móvel ou no website da Dinghy, e desativadas e reativadas quando e onde o tomador do seguro quiser.

De acordo com Nick Hobbs, responsável pela área de corretagem na Allianz, face à evolução de certos sectores da economia, é previsível que as soluções de seguro on-demand se tornem predominantes.