Real Vida vai premiar ideias de sustentabilidade demográfica

A Real Vida Seguros e a Premivalor Consulting, em colaboração com o meio académico, vão reconhecer e premiar os melhores projetos, inovadores no âmbito da sustentabilidade demográfica e relacionados com o setor Vida, poupança e fundos de pensões.

A seguradora controlada pela Patris Investimentos tem vindo a apoiar o Observatório da Natalidade e Envelhecimento em Portugal e está a promover a 1ª edição do Up Demographics – The Demographic Sustainability Challenge.

De acordo com um comunicado da companhia, é reconhecido entre os especialistas que o aumento da esperança média de vida associado ao baixo índice de fecundidade acarreta profundas alterações demográficas na Europa. “Portugal não é exceção e as previsões – Ageing Europe 2019, Eurostat – apontam no sentido de que venha a ser o país mais envelhecido da União Europeia em 2050”.

Neste contexto, o Up Demographics é uma iniciativa de inovação e empreendedorismo nas áreas da Natalidade e Envelhecimento, que resulta de uma parceria técnico-científica entre a Real Vida Seguros e a Premivalor Consulting com o objectivo de promover projetos inovadores no âmbito da sustentabilidade demográfica e diretamente relacionados com a atividade de seguros de vida e de poupanças e fundos de pensões.

Nesta primeira edição 2019-2020, o prémio monetário bruto a atribuir ao projecto vencedor do desafio lançado a alunos de licenciatura e mestrado será de 5 000 euros (cinco mil euros) e para o respetivo(s) professor(es) orientador(es) será de 2 500 euros (dois mil e quinhentos euros).

Os projetos beneficiam de duas fases de candidatura (coincidindo com os dois semestres letivos) e deverão mostrar potencial de desenvolvimento e implementação em áreas como:

Concepção e desenvolvimento de novas formas de incentivo à natalidade e apoio às famílias;

Procura de soluções que permitam manter a autonomia dos cidadãos séniores;

Aumento da eficiência e da eficácia das estruturas de suporte já existentes.

Detalhes sobre a organização e o regulamento do concurso estão disponíveis no site da Real Vida.