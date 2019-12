O Grupo Ageas Portugal assinou hoje o Pacto de Mobilidade Empresarial para Lisboa, uma iniciativa do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

O Grupo segurador selecionou ações com as quais se compromete nos próximos dois anos, de forma a promover a mobilidade sustentável, como por exemplo o incentivo à utilização de transportes mais ecológicos, a possibilidade de realizar reuniões remotas ou alterar a frota de veículos com soluções mais sustentáveis.

Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal, um dos signatários do acordo referiu “Além de contribuirmos com soluções mais ecológicas, eficientes e seguras, estaremos a trabalhar com outras empresas para acelerar a transformação na mobilidade urbana – um dos nossos eixos estratégicos, sendo as áreas de Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal e a Seguro Directo as principais responsáveis por este desafio”.

O WBCSD é uma organização internacional, liderada pelo CEO de mais de 200 empresas que trabalham em equipa para acelerar a transição para desenvolvimento sustentável. Em Portugal, é representada pelo BCSD Portugal, organização da qual a Ageas Portugal é membro.

Lisboa é a cidade pioneira a promover o primeiro Pacto de Mobilidade Empresarial, através do qual as empresas subscritoras se comprometem a identificar e promover soluções de mobilidade e sustentabilidade urbana. Conscientes de que a mobilidade sustentável dentro das cidades é um desafio também das empresas, desafiaram-nas a melhorar e transformar a mobilidade em Lisboa – a primeira a lançar esta iniciativa, que se pretende extensível a mais cidades no futuro.

Para além do Grupo Ageas, fazem parte do grupo empresas apoiantes, as consultoras EY, Accenture e Pwc e as empresas Acciona, Adene, ANA – Aeroportos de Portugal, Arcadis, Banco Atlântico Europa, Barraqueiro Transportes, BNP Paribas, Brisa, Caetano Auto, Carris, Circ, Crédito Agrícola, CTT, DECO, Deloitte, DHL Express Portugal, DPD, Eaton, eCooltra, EDF Renewables Portugal, EDP, Efacec, El Corte Inglês, EMEL, Epal, Fujitsu, Fundação Salesianos, Galp, Hertz, IKEA Portugal, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Infraestruturas de Portugal, Kia Portugal, Logistema, Lojas Francas de Portugal, Loyal Advisory, Mercedes-Benz Portugal, Metropolitano de Lisboa, Millennium bcp, Nissan Portugal, Repsol, Rodoviária de Lisboa, Santander, Schneider Electric, SGS Portugal, Siemens, Siva, Tecnoplano, TIS, TramGrid, Uber e Vodafone.