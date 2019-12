Segundo a agência de rating Fitch, a pressão provocada pelo efeito prolongado de juros baixos tem sido particularmente problemática na Alemanha, onde há garantias há muitos anos, e na França, onde as seguradoras podem ter dificuldades para atrair clientes para produtos alternativos sem garantias para os tomadores.

Os analistas agência de notação financeira argumentam que o declínio na rendibilidade dos títulos revelou capacidade limitada das seguradoras para cobrir garantias dos segurados apenas com a receita do investimento, apesar de irem conseguindo descer garantias em contratos mais recentes.

Dado que os rendimentos mais baixos do (re)investimento enfraquecem as posições de capital e os ganhos das seguradoras que colocam produtos de poupança com garantias de investimento, a Fitch antecipa uma deterioração nos índices de solvência das seguradoras francesas e alemãs até ao final deste ano.

No entanto, apesar da revisão no outlook, os ratings da maioria das seguradoras ainda permanecem estáveis devido a fortes posições de capital e esforços contínuos para reduzir a sensibilidade às taxas de juros.

No caso de França, a queda no rendimento dos títulos também aumentou a pressão para as companhias reorientarem o seu mix para produtos vinculados a unidades (unit linked).

A Fitch crê que a mudança será difícil, dada a aversão ao risco dos aforradores franceses, tradicionalmente mais inclinados para produtos com garantias de investimento. Como tal, a agência de classificação acredita que os fundamentos de crédito do setor de vida francês podem continuar sob pressão se as baixas taxas de juros persistirem e os produtos vinculados a unidades não conquistarem a adesão dos clientes.

Em outras partes da Europa, a perspetiva da Fitch para o setor Vida italiano permanece negativa, refletindo a exposição das seguradoras aos ‘spreads’ de crédito da dívida pública. O período prolongado de taxas de juro baixas aumentou ainda mais a pressão do capital.

Já as perspetivas do setor de seguro Vida holandês e britânico são estáveis, pois a Fitch acredita que as seguradoras holandesas tiveram sucesso na adaptação dos respetivos balanços e mix de produtos às taxas de juros baixas, enquanto as empresas do Reino Unido não apresentam, por seu lado, risco significativo de taxa de juros.