Austral e Terra: Nasce a 2ª maior resseguradora do Brasil

A entidade resultante da fusão entre a Austral Re e a Terra Brasis elege o mercado latino-americano como o pilar estratégico para a expansão internacional da nova resseguradora.

Ainda com a nova marca em desenvolvimento, a empresa resultante da fusão anunciou o início da sua operação, contando com ativos estimados em 2 mil milhões de reais e um património líquido a rondar os 400 milhões de reais (cerca de 85,6 milhões de euros).

A nova companhia, posicionada como a segunda maior resseguradora do Brasil, conta com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro e Bogotá (Colômbia). «O objetivo pós-fusão é alavancar os negócios dos nossos clientes e parceiros através de soluções customizadas e criativas para mitigação de risco, com agilidade e flexibilidade no atendimento (…)», explica Bruno Freire, CEO da resseguradora, citado no portal Segs.com.br.

Atualmente, os negócios fora do Brasil representam cerca de 18% do total da carteira da resseguradora, assumindo o objetivo de fortalecer o posicionamento competitivo com a ampliação da cobertura geográfica e de produtos. Por isso, a operação internacional, com foco na América Latina, é o grande pilar estratégico.

A operação de fusão teve a assessoria da Vinci Partners, em parceria com a Brasil Plural e a International Finance Corporation (IFC), entidade que funciona na órbita do Banco Mundial, e já detentora de participação nas duas companhias. A presente combinação não interfere na composição da Austral Seguradora, controlada pela Vinci Partners.