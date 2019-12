United Health e Axa continuam as maiores seguradoras globais

A United Health manteve a liderança destacada entre as maiores seguradoras do mundo, segundo um ranking anual estabelecido pela agência de rating AM Best e agora divulgado com os dados financeiros de 2018. A ordenação é realizada pelo valor dos prémios emitidos líquidos e a gigante da saúde americana faturou cerca de 155 mil milhões de euros, 60% mais que a francesa AXA que manteve o segundo posto entre as maiores do mundo.

Na lista deste ano as companhias chinesas Ping An e China Life trocaram as posições, após um crescimento de 19,2% da primeira para um valor de 88,9 mil milhões de euros, enquanto a China Life se ficou por 80,7 mil milhões passando a ser quarta classificada no ranking.

Em relação ao ano anterior, deste ranking das 25 maiores do mundo apenas saíram três empresas, todas japonesas: Tokio Marine, MS&AD e Japan Post. Entraram na lista três norte americanas: MetLife, Liberty Mutual e Health Care Services.

Por blocos económicos, os Estados Unidos continuam a ser o grupo mais numeroso com 11 companhias no top 25. As seguradoras da área de saúde são numerosas, para além da líder mundial United Health, a Kaiser Foundation está em 5º lugar, Centene e Humana em 12º e 13º, CVS em 20º e HCSC em 25º lugar.

Para além do 2º lugar da AXA, a Europa tem a Allianz como 7ª maior do mundo, a Generali em 8º, a resseguradora Munich Re como 15ª, e a britânica Prudential em 22º lugar e a Zurich em 23º.

As companhias chinesas continuam a destacar-se pelo crescimento. Para além da Ping An e da China Life, a People’s Insurance Co cresceu 4,6% e está em 10º lugar da lista, e a China Pacific subiu 14,5% e está em 19º lugar.

Na Ásia que não China, o Japão mantém a Nippon Life e a Dai-Ichi e a agrícola National Mutual no top 25 enquanto a Life Insurance Corporation mantém apresença da Índia no ranking dos maiores do mundo.