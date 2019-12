Governo lança mega concurso para comprar seguros automóveis

O Estado precisa de seguro para os veículos utilizados por várias entidades públicas. A presidência do Conselho de Ministros lançou um concurso público para a aquisição de seguros automóveis, apresentando um valor base de 143.999 euros.

Sendo um concurso público realizado através de um procedimento centralizado, o prazo para apresentação das propostas dura até às 23h59m do próximo dia 12 de dezembro, por ser o 6º dia a contar da data de envio do anúncio para publicação em Diário da República, o que aconteceu no passado dia 6 de dezembro.

As companhias de seguro interessadas são obrigadas a manter as respetivas propostas até 90 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.

O contrato será adjudicado por 36 meses por uma central de compras, não sendo sujeito a leilão eletrónico nem passível de negociação, ficando os concorrentes isentos de apresentar caução.

O critério de adjudicação será unicamente o melhor preço.

Os seguros serão adjudicados em 33% pela própria secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros, mas destinam-se igualmente ao: