Swiss Re vende filial inglesa à Phoenix

A Swiss Re alcançou um acordo para vender a filial ReAssure ao grupo Phoenix por um valor a rondar os 3,86 mil milhões de euros, recebendo uma parte em dinheiro e outra em ações que conferem uma participação qualificada na sociedade Phoenix Group Holdings Plc.

A ReAssure, subsidiária britânica da resseguradora suíça, foi avaliada em 3,25 mil milhões de libras esterlinas. A Phoenix pagará 1,22 mil milhões de libras em espécie, acrescidas de ações da sociedade holding representando uma participação de 13% a 17% no capital da Phoenix e com direito a um lugar no conselho de administração do grupo britânico.

Por seu lado, a japonesa MS & AD (accionista minoritária da ReAssure) também receberá ações da Phoenix correspondendo a uma participação de 11% a 15%. Como parte da transação, a Swiss Re comprará a participação de 25% atualmente detida pela MS&AD na ReAssure.

O número de exato de títulos a atribuir à Swiss Re e à MS&AD dependerá da cotação bolsista das ações por ocasião da conclusão desta transação de compra-venda, em meados de 2020.

O Phoenix Group é um dos maiores gestores de fundos fechados de seguros de vida e fundos de pensões na Europa. Tem operações no Reino Unido, onde é a sua sede, na Irlanda e na Alemanha. Conta com 10 milhões de apólices num valor total de 245 milhões de libras sob sua administração.