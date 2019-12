Aviva e Aon salvam clube histórico do râguebi irlandês

A ação conjunta das seguradoras Aviva e Aon, em colaboração com a entidade associativa local de râguebi, permitiu salvar o Athy RFC, um dos clubes irlandeses mais antigos da modalidade e cujo futuro dependia da contratualização de uma apólice de responsabilidade civil.

Há alguns dias, a direção do Athy Rugby Football Club (Athy) escreveu uma carta dirigida a jogadores e sócios informando que, devido às dificuldades em contratualizar uma apólice (obrigatória), o clube não teria outra alternativa senão fechar portas.

O Athy existe há 140 anos e, por causa de dois processos de indemnização de seguro que o clube tem por resolver (um histórico e outro pendente), não conseguia que nenhuma companhia aceitasse cobrir os seus riscos de responsabilidade civil. Houve até audiências com um membro do governo e com um deputado do parlamento irlandês e o esforço de mediadores de seguros que tentaram desbravar terreno na procura de uma companhia que aceitasse a cobertura. Tudo se revelou infrutífero.

Quando, na última semana, o fim do clube parecia um cenário definitivo, o Athy obteve a confirmação de que a Aviva estava pronta para subscrever o contrato de responsabilidade civil que faltava, permitindo assim que o clube desportivo prossiga atividade. Os termos da apólice foram acordados com a colaboração da Aon e da Irish Rugby Football Union.