Fã de Star Wars? Espreite este leilão online da Sotheby’s

A leiloeira britânica Sotheby’s tem a decorrer um leilão online que pretende celebrar a trilogia original dos filmes da “Guerra das Estrelas”, estreados entre 1977 e 1983. À venda estão dezenas de cartazes promocionais de diversos países de todo o mundo. Japão, Rússia, Austrália e Polónia são os mais apetecíveis.

Também existem figuras vintage das principais personagens dos filmes e réplicas das pistolas de laser usadas por Luke Skywalker e Han Solo com preços a atingir, até ao momento, as 800 (949 euros) e 1.300 libras (1.542 euros), respetivamente. No topo da lista de licitações está um capacete promocional de 1983 do androide C-3PO com um preço de 45 mil libras (53 mil euros), até ao momento.

R2D2, o outro famoso androide da “Guerra das Estrelas” também está presente no lote, em forma de rádio, datado de 1978. Até ao momento ainda não teve ofertas. Se estiver interessado, a base de licitação começa em 600 libras (712 euros).

O leilão, acessível através deste link, termina no dia 13 de dezembro e decorre numa altura em que está prestes a estrear “A Ascenção de Skywalker”, o último filme da saga “Guerra das Estrelas”, realizado por J.J. Abrams.