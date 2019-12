O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o anúncio do Governo relativo ao reforço no Serviço Nacional de Saúde (SNS) “é uma boa notícia”, mas alerta que “é importante saber a continuidade” deste investimento para os anos seguintes.

“Acho que e uma boa notícia para todos os portugueses a aposta forte na Saúde, com mais meios financeiros e mais meios humanos já a partir de 2020“, começou por dizer o Presidente da República, à saída do Centro de Reabilitação de Alcoitão, em declarações transmitidas pela, SIC Notícias.

Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que “é preciso que Orçamento seja aprovado” para que sejam sentidos os efeitos práticos nesse sentido. Além disso, o Chefe de Estado alerta que é importante saber a continuidade ao investimento na saúde, por forma a tirar o melhor proveito do SNS.

“É importante saber a continuidade desse programa para 2021, para os anos seguintes e é importante saber se, como se espera, há o tirar proveito dessa aposta acrescida na melhoria de uma realidade que é uma grande conquista de [25 de] Abril. E, portanto, ver se é possível fazer com esses meios mais e melhor“, apontou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Governo aprovou na quarta-feira, em Conselho de Ministros, um reforço de 800 milhões de euros para aumentar a capacidade de resposta do SNS, mas também um reforço do quadro de pessoal, ao abrir as portas à contratação de mais 8.400 profissionais de saúde em 2020 e 2021. Adicionalmente, aprovou ainda um reforço orçamental de 550 milhões de euros para reduzir a dívida em atraso este ano.

A proposta do Orçamento do Estado vai ser entregue na Assembleia da República na segunda-feira, dia 16 de dezembro, sendo que a discussão na generalidade, em plenário, acontece a 9 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 6 de fevereiro.