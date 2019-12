O Governo aprovou esta quarta-feira, em Conselho de Ministros, um reforço de 800 milhões de euros para reduzir as dívidas dos hospitais e aumentar a capacidade de resposta do SNS, mas também um reforço do quadro de pessoal, ao abrir as portas à contração de mais 8.400 profissionais de saúde em 2020 e 2021.

“Estes 800 milhões são reforço inicial da dotação do Orçamento da Saúde, no Orçamento do Estado para 2020, que será entregue na segunda-feira”, explicou a ministra da Saúde, frisando que este montantes servirá em primeira instância para “aumentar a capacidade de resposta da atividade assistencial”, seja consultas internas, cirurgias, cuidados de saúde primários, mas também contratações e melhoria de equipamentos, explicou Marta Temido aos jornalistas, em conferência de imprensa no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros. “A distribuição será feita no exercício de contratualização”, acrescentou

O Executivo prevê investir 190 milhões de euros em vários projetos que têm um cariz plurianual, como por exemplo a remodelação de um dos edifícios do Hospital de Gaia, ou a remodelação de centos de saúde como o de Ourique. Este 190 milhões de euros não têm conta os investimentos de 90 milhões de euros que já estão previstos no âmbito do Programa de Investimentos na Área da Saúde (PIAS), “cujos efeitos financeiros já se fazem sentir”, nem tão pouco a decisão de construir a ala pediátrica do Hospital de São João, que deverá custar 27 milhões de euros. “Estes 190 milhões de euros são novas autorizações de investimento”, explicou Marta Temido.

A ministra reconheceu que existem “dificuldades na execução” dos investimentos da Saúde, nomeadamente com a alteração dos valores de mercado. “Todos nós temos de nos esforçar para garantir que os 190 milhões são executados”, disse Marta Temido, que explicitou que esta verba não estará totalmente refletida no Orçamento do Estado para 2020, mas apenas os montantes que foram investidos em 2020.

A resolução de de Conselho de Ministro, que deu “um passo decisivo para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde”, nas palavras da ministra da Saúde, Marta Temido, prevê também a contratação de 8.400 profissionais de saúde, em 2020 e 2021, “distribuídos por todos os grupos profissionais”, através de uma “criação de um quadro de referência plurianual de recrutamento e motivação dos profissionais”.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, especificou que este ritmo de contratações vai representar um aumento de 14%, face à legislatura anterior, já que, durante os quatro anos do Executivo de Pedro Passos Coelho foram contratadas 14.800 profissionais de saúde, sendo que o máximo conseguido foram 3.400 num ano.

No comunicado do Conselho de Ministros, explica que o Executivo “prevê 100 milhões para a operacionalização de modelos de pagamento pelo desempenho para o trabalho hospitalar em centros de responsabilidade integrados e quatro milhões para incentivos institucionais às Unidades de Cuidados de Saúde Primários.

Por outro lado, a ministra da Saúde anunciou também “um reforço orçamental de 550 milhões de euros”, este ano, “destinados à redução do stock de pagamentos em atraso”, que, de acordo com os dados mais recentes, de outubro, apontam para 735,1 milhões de euros em atraso. Recorde-se que, em junho, o Ministério da Saúde enviou um comunicado às redações no qual explicava que já estava concluído o plano de liquidação dos pagamentos em atraso que tinha para 2019. O documento dava conta que a dívida acumulada pelos hospitais em 2018 era de 850 milhões de euros ia deixar de pesar sobre o Orçamento de 2019.

No debate quinzenal de quarta-feira, o primeiro-ministro voltou a reiterar a ideia de que os portugueses iriam ter uma agradável surpresa no capítulo da saúde, numa referência às medidas que foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros.

(Artigo em atualização)