MetLife compra distribuidora de seguros pet

Os contornos financeiros da operação não foram divulgados, mas a MetLife explica a sua aposta na PetFirst Healthcare com o crescimento deste setor – que a companhia estima em mais de 20% por ano desde 2014 – e, ainda, pelos baixos níveis de penetração do produto nos EUA.

Atualmente, a PetFirst administra coberturas contratadas para mais de 40 mil animais de companhia, distribuindo os seguros de três companhias dos EUA através de organismos e associações de protecção e bem-estar dos animais e por canais de venda direta ao consumidor.

A partir do verão do próximo ano, a MetLife vai incluir o produto no esquema interno de benefícios a trabalhadores esperando atingir os mais de 40 milhões de empregados (e seus dependentes) com que a companhia conta no país.