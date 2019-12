O conselho fiscal da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) dá “parecer” favorável ao plano de ação e orçamento para o exercício de 2020, o qual prevê lucros de 5,4 milhões de euros e um aumento da base de associados em 10 mil no próximo ano. Apesar de dar luz verde ao documento que vai ser votado em assembleia geral a 30 de dezembro, este órgão que fiscaliza a gestão da mutualista deixa vários alertas e recomendações.

“O conselho fiscal é da opinião que a informação prospetiva para 2020, preparada com base nos pressupostos e apresentada de forma consistente com as políticas contabilísticas adotadas pela AMMG em 2019, se encontra em condições de merecer a aprovação”, refere este órgão fiscalizador presidido por Ivo Pinho.

Dando parecer positivo ao documento, o conselho fiscal emite alguns avisos: