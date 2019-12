A vitória com maioria absoluta de Boris Johnson nas eleições do Reino Unido está a fazer disparar o valor da libra. A moeda britânica valoriza em torno de 2%, até máximos de 2016, com o mercado a ver neste resultado eleitoral a garantia que a saída do Reino Unido da União Europeia será ordenada e não incerta como temia.

A libra atingiu os 1,2079 euros, uma subida de mais de 2%, com a moeda britânica a ficar em níveis máximos que não eram atingidos desde julho de 2016, pouco depois do resultado do referendo ao Brexit que resultou numa decisão de saída.

A moeda britânica também ganha fôlego contra o dólar norte-americano, tendo alcançado máximos de 19 meses contra a “nota verde”, ao dispara 2,5%, a maior subida diária em quase três anos.

Libra acelera até máximos de 2016

“Tal como Boris Johnson estava desesperado por alcançar uma maioria, este resultado garantirá aos mercados o seu maior desejo: ‘clareza'”, disse Dean Turner, economista da UBS Wealth Management, citado pela Reuters.