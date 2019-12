Já arrancou o Programa de Renda Acessível (PRA) da Câmara de Lisboa e a autarquia não quer deixar ninguém de fora. Por isso, um dia depois, Fernando Medina explica a todos os interessados como funciona esta iniciativa, que promete rendas inferiores a 30% do rendimento líquido mensal do agregado. O autarca está online no Facebook a detalhar todos os passos.