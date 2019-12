Metade dos contratos celebrados ao abrigo do Programa de Arrendamento Acessível (PAA), que arrancou a 1 de julho, têm rendas abaixo dos 500 euros, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Habitação. Esta declaração vem na sequência da notícia do Público, que falava num falhanço do PAA de norte a sul do país. Para o Governo, “não há qualquer falhanço”.

“O ritmo de contratos assinados continua a aumentar de um a cada dois dias”, lê-se no comunicado emitido pelo ministério de Pedro Nuno Santos, que refere ainda que “um quarto destes contratos tem rendas inferiores a 300 euros e cerca de metade tem rendas inferiores a 500 euros”.

Desde que arrancou, o PAA celebrou 78 contratos, a maioria na zona de Lisboa, “onde a pressão é mais evidente”. Contudo, o número de arrendatários interessados continua a ser bastante superior ao número de proprietários. A plataforma do PAA tem 249 habitações registadas, que são insuficientes para dar resposta aos 5.049 interessados inscritos, de acordo com o Público.

Face a estes números, o mesmo jornal noticiou que o programa estava a ser um falhanço, e não apenas em Lisboa ou no Porto, mas também noutras zonas do país. Isto levou o Ministério da Habitação a emitir uma nota de esclarecimento, onde se defende, afirmando que “o programa está em linha com as expectativas assumidas pelo Governo aquando do seu lançamento”.

E, sublinhando as declarações de Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação, o mesmo documento refere que “o PAA é um programa de médio prazo, que não tem “efeitos imediatos” e que se espera que “entre em velocidade cruzeiro dentro de ano e meio, dois anos”.

O Governo acredita, desde o início, que “ao fim deste período cerca de 20% dos contratos de arrendamento firmados sejam feitos no âmbito do PAA”.

(Notícia atualizada às 12h27 com mais informação)