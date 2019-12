BCP avança 1% e conduz Lisboa para a quarta sessão de ganhos

A bolsa nacional iniciou a semana com o pé direito. O PSI-20 avança pelo quarto dia, acompanhando os pares europeus, numa altura em que os investidores respiram de alívio ao avistarem o fim da indefinição em torno do Brexit após a vitória por maioria absoluta de Boris Johnson nas eleições e o anúncio de um entendimento entre os EUA e a China no que respeita às tarifas comerciais. Cabe ao BCP dar o maior fôlego ao índice lisboeta.

O PSI-20 soma 0,45%, para os 5.226,64 pontos, com apenas dois títulos em terreno negativo. Na Europa, os ganhos são transversais à maioria dos índices, com o Stoxx 600 — referência para as ações europeias — a avançar 0,46%.

“A sessão de hoje será o rescaldo dos eventos de 6ª feira que culminaram com o anúncio de um entendimento entre os EUA e a China, com contornos ainda um pouco confusos”, antecipava o BPI no seu diário de bolsa antes da abertura da sessão.

Por Lisboa, o BCP é o título que mais suporta os ganhos do índice PSI-20. As suas ações ganham 1,04%, para os 20,42 cêntimos.

Também as cotadas do universo EDP sustentam os ganhos bolsistas nacionais. As ações da EDP valorizam 0,62%, para os 3,773 euros, enquanto as da sua participada EDP Renováveis ganham 0,4%, para os 10,10 euros.