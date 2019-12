Califórnia impede seguradoras de recusarem apólices incêndio

As seguradoras que assumiram o risco de incêndios florestais nas regiões mais afetadas por essas ocorrências na Califórnia (EUA) viram as suas responsabilidades crescerem de forma insustentável. Muitas optaram por não renovar as existentes ou rejeitar novas apólices, mas as autoridades estaduais decidiram intervir e proibir esta prática.

Os incêndios florestais na Califórnia, frequentemente explicados como um fenómeno extremo resultante das alterações climáticas, tornaram-se tão onerosos que as seguradoras – a última esperança de um proprietário que seja vítima de um sinistro desta natureza – estão cada vez mais a evitar contratualizar coberturas e a recusar a renovação de apólices contra os riscos de incêndio.

Face ao comportamento do setor, as autoridades estaduais da Califórnia decidiram proibir tal prática. O ato legislativo adotado na semana passada impõe uma moratória de um ano, impedindo que as seguradoras abandonem os clientes de zonas postais (e áreas limítrofes) atingidas por incêndios florestais recentes. A moratória abrange pelo menos 800.000 casas em todo o estado.

Uma consequência do aquecimento global é a intensificação de desastres naturais, como incêndios e inundações, mas as seguradoras têm-se esforçado para antecipar os custos crescentes. Em 2017 e 2018, os desastres naturais geraram 219 mil milhões de dólares em pagamentos de seguros em todo o mundo, de acordo com dados da Swiss Re.