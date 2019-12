O processo para venda de 60% da Caser Seguros teve quatro candidatos cujas propostas foram apresentadas na primeira semana de dezembro: a espanhola Santa Lucia e a holandesa NN Group e as duas finalistas.

De acordo com a imprensa, que cita um despacho da Reuters, Ageas e Helvetia são as proponentes das duas ofertas retidas, as quais deverão ser analisadas pelo conselho de administração da visada, em reunião agendada para 18 de dezembro.

De acordo com as mesmas fontes, os dois concorrentes que se mantém na derradeira fase do leilão avaliam a Caser em cerca de 1 000 milhões de euros.

A Caser Seguros, uma companhia de bancassurance com sede em Madrid e mais de 70 anos de atividade, atua no ramo Vida e oferece também seguros de saúde e automóvel. O seu maior acionista é a francesa Covea, titular de 20% do capital da instituição espanhola.

Para esta operação de venda, cujo objetivo é encontrar um novo acionista de longo prazo, a Covea aliou-se a três bancos espanhóis (Bankia, Caixabank e Abanca), no seu conjunto detentores de 36,4% da Caser.

Três outros bancos regionais (Liberbank, Unicaja e Ibercaja) controlam participações mais pequenas, mas mesmo que cedam parte das suas posições deverão pretender manter alguma exposição à Caser, dado que distribuem os produtos da seguradora nas respetivas redes de balcões.