BCP trava bolsa, EDP corrige de máximos. Lisboa segue Europa

Lisboa está de regresso às quedas. A praça portuguesa acompanha a tendência negativa das restantes praças europeias, penalizada pelos “pesos pesados”. BCP destaca-se nas descidas, numa sessão de correção para a EDP após os máximos alcançados perante a perspetiva de conclusão do processo de venda das barragens.

O PSI-20 recua 0,22% para 5,216,23 pontos, enquanto na Europa o Stoxx 600 cai 0,3%. A tendência é de queda na generalidade dos índices europeus após as fortes subidas no seguimento do acordo alcançado entre os EUA e a China rumo ao fim da guerra comercial. Das 18 cotadas do índice nacional, só seis sobem.

O BCP pressiona o índice ao cair 0,39% para 20,22 cêntimos, num dia em que Ramada, CTT e Altri registam as quedas mais expressivas. A Ramada cai mesmo mais de 1%.

A EDP recua ligeiros 0,03% para 3,798 euros, isto depois de na sessão anterior ter disparado para máximos desde 2008 com os investidores a aguardarem a conclusão da venda das barragens, negócio que poderá render dois mil milhões de euros à elétrica.

A impedir uma queda mais acentuada da bolsa está a Galp Energia, mas também a Nos que soma 0,57% para 4,898 euros. A liderar os ganhos está a Semapa que avança mais de 1%.