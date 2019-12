A nomeação de Francis Hyatt para as funções de Chief Sustainability Officer surge com o anúncio de que a companhia decidiu limitar a subscrição de seguros e o investimento em setores onde o carvão responde por mais de 25% das fontes utilizadas para geração de energia.

Num comunicado, a seguradora salienta que, Francis Hyatt – até agora vice-presidente executivo dedicado a programas de talentos empresariais – “melhorará ainda mais o foco contínuo da organização em importantes questões ambientais, sociais e de governance, além de liderar o departamento de sustentabilidade da empresa”.

A Liberty Mutual defende agora uma reorientação da sua política global de subscrição e investimentos face ao carvão, afirmando que não aceitará mais o risco de subscrição a empresas cuja exposição a atividades de extração e/ou produção de energia a partir de carvão térmico exceda 25%.

Além disso, não fará novos investimentos em títulos de dívida ou património de empresas que geram mais de 25% da receita em mineradoras de carvão térmico ou empresas de serviços públicos que geram mais de 25% de sua produção a partir de centrais termoelétricas a carvão.

No mesmo sentido, de acordo com o comunicado no site do LMIG, a companhia norte-americana afirma a intenção de eliminar, gradualmente até 2023, as coberturas e os investimentos de riscos existentes que excedam esse limite.