Desde 2014, foram revogadas as licenças de 12 seguradoras não-vida e 42 não-vida com sede ou filiais na Irlanda. Outras 194 seguradoras de vida e não vida que operavam sob as regras da União Europeia (UE) também saíram do mercado.

Segundo a mesma fonte, 117 ou 47% das quase 250 empresas que deixaram de oferecer serviços saíram da Irlanda nos últimos dois anos, revelo a RTÈ News com base em dados fornecidos pelo Ministro das Finanças ao porta-voz financeiro do Fianna Fáil (Partido Republicano), Michael McGrath, no âmbito de uma questão parlamentar.

A notícia – que não revela o número de companhias que entretanto entraram no mercado – surgiu no âmbito de um debate em curso no país em torno do incremento sentido no valor dos prémios de seguro; a atratividade do mercado (para o estabelecimento de mais operadores) e uma reclamada reforma no setor.

A questão da reforma sectorial é, aliás, o objecto de estudo de um grupo de trabalho criado para o efeito, esperando-se ainda o anúncio de novas regras (sobretudo para seguros de acidentes) que serão aplicadas por uma comissão prometida pelo governo.