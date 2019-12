Já é possível ficar a conhecer o setor agrícola a fundo

A publicação apresenta o desempenho do setor em Portugal, com a análise dos principais indicadores nacionais e regionais que sustentam as tendências e estratégias para os próximos anos.

O Anuário Agrícola tem a chancela do Centro de Competência da Agricultura da Moneris, especialista em contabilidade e apoio à gestão, e pretende afirmar-se como ferramenta de referência para gestores, investidores e empreendedores.

“É com extremo empenho que nos dedicamos diariamente a este setor, tendo sempre no nosso horizonte as necessidades dos players do setor”, refere Rui Almeida, CEO da Moneris.

Além de analisar as tendências dos setores animal, vegetal e florestal, a publicação especializada conta ainda com testemunhos dos principais agentes agrícolas sobre temas como a nova PAC, Agricultura 4.0 e a internacionalização.

Os Centros de Competência da Moneris permitem pensar proativamente diversos mercados – Agricultura, Educação, Sector Social, Sistemas de informação e Turismo -, tendo em conta as tendências e os desafios de cada um. Neles reúne um conjunto de profissionais qualificados, com o objetivo de encontrar soluções integradas para cada indústria.

Além do barómetro anual da Agricultura, a Moneris produz ainda o do Turismo e em 2020 conta acrescentar o da Educação à lista.