Ocidental ganha prémio e muda nome para Ageas Pensões

A nova designação da Ocidental Pensões passa a ser Ageas Pensões anunciou ontem a empresa, sendo o branding a única novidade na gestora de fundos que se mantém uma parceria entre o grupo Ageas, com 51% do capital e o Millennium BCP com 49%.

A agora Ageas Pensões é líder no mercado de fundos de pensões em Portugal, gerindo 5,5 mil milhões de euros de ativos, o que significa uma quota de mercado de cerca de 27%. No âmbito da atividade de gestão de benefícios de reforma, analisa e propõe às Empresas e aos seus Colaboradores “que lhes asseguram qualidade de vida e proteção para o futuro”, diz a empresa.

A origem desta sociedade gestora remonta a 1987, com as sociedades gestoras do grupo BCP e BPA que entretanto se fundiram e mais recentemente em 2005 quando da associação do BCP com o grupo Fortis. Em 2013, o grupo Ageas adquiriu 100% do capital das sociedades Não Vida em que era parceira do BCP, a Ocidental e a Médis , ficando com a parceria 51/49% na Ocidental Vida e na Ocidental Pensões. No entanto desde a aquisição do negócio da AXA em 2016, o grupo Ageas tem desenvolvido um processo de rebranding que agora deu mais um passo com a Ageas Pensões.

Fundo aberto Horizonte ganha prémio de melhor fundo português

A, agora, Ageas Pensões foi distinguida pela publicação Investment & Pensions Europe (IPE) com o prémio de Melhor Fundo de Pensões de Portugal.

Foi a quarta vez que, a empresa, através dos seus Fundo de Pensões Abertos Horizonte recebeu este prémio. Segundo o júri da IPE “a consistência a longo prazo da sua estratégia de investimento, a governance e o serviço aos membros”, foram os motivos para a distinção.

Valdemar Duarte, Diretor Geral da Ocidental Pensões, referiu a propósito deste reconhecimento: “Para a Ocidental Pensões esta é uma motivação ainda maior para ir de encontro às expectativas dos nossos Clientes, numa fase em que estamos a iniciar a distribuição dos produtos Rendimento Flexível para Clientes particulares”.