Bankinter oferece seguradora aos acionistas

A LineaDirecta, seguradora detida a 100% pelo Bankinter, vai ser distribuída pelos acionistas do banco. O conselho de administração do banco espanhol decidiu dar aos seus acionistas 82,6% da seguradora, ajustando o número de ações para que, por cada título do Bankinter, o seu detentor receba uma ação da Linea Directa.

A avaliação desta participação ascende a 1.184 milhões de euros. Os restantes 17,4% do capital ficarão na posse do Bankinter, que assim mantém uma posição minoritária na seguradora, avaliada em 1.434 milhões de euros.

O objetivo da administração do banco, liderada pela jurista e CEO Maria Dolores Dancausa, é separar o negócio de seguro direto do negócio bancário, permitindo que, no futuro, “cada empresa desenvolva as suas estratégias de forma independente, operando nos respetivos ambientes regulatórios com uma estrutura de capital e uma política de dividendos adequada às suas necessidades”, refere o comunicado do banco.

A decisão tem agora de ser votada em assembleia-geral de acionistas, a realizar até março de 2020, e depois será sujeita às correspondentes autorizações regulatórias. Após ter luz verde dos reguladores vai ser realizada a distribuição e posterior admissão das ações distribuídas à cotação no mercado contínuo espanhol, o que se prevê que ocorra no segundo semestre de 2020.

O Bankinter refere que a solidez do seu negócio bancário “permite ao banco apresentar esta distribuição extraordinária aos seus acionistas, o que terá um impacto limitado na rentabilidade do grupo e, inclusivamente, contribuirá para a melhoria do rácio de solvabilidade consolidado CET1 em 5 pontos base”, conclui o comunicado.

A Línea Directa Aseguradora nasceu em 1995 e conta hoje com mais de 2.300 empregados, sendo a 18.ª maior seguradora de Espanha e a 21.ª ibérica com 853 milhões de euros de prémios emitidos em 2018. A seguradora afirma ter três milhões de clientes, dos quais metade digitais, e é a quinta no ranking espanhol no ramo automóvel, 15.ª no ramo habitação e com presença significativa no ramo saúde.

Em Portugal, o Bankinter está presente há três anos após ter adquirido as operações do Barclays Bank e tem um acordo com a Mapfre para seguros. A operação portuguesa conta com 81 agências, quatro centros private, dois centros corporate e oito centros de empresas para mais de 220 mil clientes.