Concorrência dá luz verde à venda do “rei dos cogumelos”

A Autoridade da Concorrência deu luz verde à venda da Varandas de Sousa, principal empresa da Sousacamp, a maior produtora europeia de cogumelos que entrou em insolvência com 450 trabalhadores, à gestora de capital de risco CoRe Equity.

“O conselho da Autoridade da Concorrência adotou uma decisão de não oposição na operação de concentração entre a CoRe Equity e Varandas de Sousa”, lê-se na decisão do regulador publicada esta terça-feira.

O negócio “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados como relevantes”, explica ainda a entidade liderada por Margarida Matos Rosa.

A Varandas de Sousa é uma empresa do Grupo Sousacamp, especializada na produção e comercialização de cogumelos frescos, e estava desde 2018 em processo de insolvência. Vai ser agora vendida à Core Equity, que investe em pequenas e médias empresas portuguesas em situação de dívida excessiva, tendo em vista o seu financiamento e recuperação.

A falência do BES, no verão de 2014, marcou o início da queda do chamado “rei dos cogumelos”, com sede no concelho de Vila Flor, em Benlhevai. O banco financiou o “braço” industrial da Sousacamp, que estava a construir uma unidade produtiva de cogumelos exóticos e outra de transformação de cogumelos em conserva (em lata e congelados), em Vila Real, tornando-se no principal credor da Varandas de Sousa, com uma dívida de 60 milhões de euros.

Em finais de junho deste ano, em Vila Flor, Bragança, em declarações à Lusa no final de uma assembleia de credores, o administrador judicial do processo de insolvência da Sousacamp, Bruno Costa Pereira, afastava “qualquer possibilidade” de o maior grupo português produtor de cogumelos encerrar portas.