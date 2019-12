O preço do pão poderá sofrer “ligeiras correções” em 2020, apesar do valor da matéria-prima ter ficado inalterado, num setor onde se avizinham “tempos difíceis” com o consumidor a evitar os hidratos, avançou a associação da indústria de panificação.

“O que poderá haver são ligeiras correções de preços e, mesmo estas, dependem de caso para caso”, indicou, em resposta à Lusa, a secretária-geral da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP), Graça Calisto, recusando o termo ‘aumento de preços’, uma vez que “o preço e o peso do pão são livres”.

De acordo com esta responsável, o preço da matéria-prima – farinha, água, sal e fermento – não sofreu “aumentos significativos” este ano, prevendo-se ainda que esta tendência continue em 2020.

Porém, o consumo teve um “ligeiro decréscimo” na ordem dos 20% e a expansão dos grandes grupos económicos provocou a deslocalização dos consumidores, que passam a optar pelas grandes superfícies.

“O consumidor dos dias de hoje tem uma preocupação acrescida de não ingerir hidratos de carbono e tem uma noção errada de que o pão engorda. O pequeno-almoço da maioria das nossas crianças é feito à base de cereais, que, em boa verdade, possuem mais açúcar e gorduras que um simples pão escuro, que tem mais fibra e é mais saudável”, acrescentou.

Graça Calisto notou ainda que o aumento do salário mínimo para 635 euros, em janeiro, irá, “obviamente”, impactar o setor “e com todos os custos inerentes”.

Assim, a secretária-geral da ACIP vincou que para 2020 se avizinham “tempos difíceis”.