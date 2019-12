Relatórios de RH à distância de um clique!

No novo mundo digital, muitas vezes designado VUCA (volatillity, uncertainly, complexity, ambiguity), a agilidade e rapidez de resposta é essencial, principalmente no departamento de recursos humanos. Com a geração Millennial a assumir uma parte importante das funções nas empresas, todo o ritmo organizacional tem que se adaptar ao seu compasso apressado.

Para acompanhar este ritmo acelerado, o departamento de RH deve começar por assegurar a rapidez de acesso aos dados que suportam a tomada de decisão. Mas a celeridade não chega, é importante garantir simultaneamente a qualidade da informação, ou Data Quality, uma preocupação que começa a ganhar cada vez mais terreno.

POE, rapidez de acesso aos dados

É na agilidade, rigor e qualidade dos dados que está suportada a solução PRIMAVERA Office Extensions (POE), uma poderosa ferramenta de tratamento e análise de dados, que funciona a partir de uma folha de cálculo Excel. Basta aceder às listas de informação no ERP a partir da solução, selecionar a informação pretendida, e num instante estão disponíveis dezenas de mapas de gestão prontos a usar. Tudo isto, com a grande vantagem de os dados estarem sempre atualizados, permitindo responder rapidamente à dinâmica organizacional.

Com os mapas e análises de gestão disponibilizados, torna-se simples executar o controlo rigoroso do orçamento de RH, as entradas e saídas de pessoal, as ausências, o cadastro de cada colaborador e aceder às mais variadas estatísticas sobre o capital humano da organização.

Relatórios de gestão à medida de cada um

As organizações são todas diferentes, a sua cultura, o seu modus operandi ou os seus procedimentos internos são muito distintos. Cada gestor de recursos humanos precisa de analisar dados específicos para avaliar a performance das pessoas e contribuir para o alinhamento estratégico da organização.

Para que tal aconteça, além do acesso rápido aos dados, é preciso ajustar os relatórios aos critérios de análise mais pertinentes para cada organização. No POE é possível extrair relatórios de gestão do pessoal, exatamente à medida das perspetivas de análise mais pertinentes para cada gestor.

Confiança nos dados, o segredo das boas decisões

Na área de RH pode imaginar-se que há espaço para subjetividade, e poderá haver. Não obstante, o rigor é fundamental, sob pena de incompreensão. Só uma tomada de decisões com conhecimento e suportada em dados sólidos, consistentes e confiáveis, poderá conduzir uma tomada de decisões rigorosa e efetivamente alinhada com a estratégia da organização.

Atualmente, o gestor de RH é uma peça fundamental do puzzle da gestão estratégica das organizações. Os relatórios disponibilizados pelo POE garantem um contributo verdadeiramente construtivo para uma estratégia organizacional que valoriza as pessoas e a agilidade para responder a uma gestão ágil num mundo cada vez mais VUCA.