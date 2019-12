AXA é agora a maior estrangeira na China em Não Vida

Com a finalização da compra dos remanescentes 50% concretizada junto de investidores locais, a AXA assume o controlo da totalidade do capital da AXA Tianping, tornando-se a principal seguradora 100% estrangeira a operar no segmento de danos pessoais e patrimoniais do mercado chinês.

A operação obteve as autorizações legais e regulamentares, sendo concluída por um montante a rondar os 590 milhões de euros (4,6 mil milhões de yuan renminbi).

Depois de concluídos os procedimentos da aquisição, a AXA Tianping Property & Casualty Insurance Company Ltd passará a ser consolidada pelo método integral nas contas do grupo francês, número dois do setor segurador na Europa.

A unidade de negócios que integrava a atividade da AXA em Portugal foi adquirida pela belga Ageas em 2016, determinando a saída da marca francesa do mercado português de mediação e seguro direto.