A MS Amlin já havia anunciado uma reorientação estratégica na unidade britânica P&C (Property & Casualty) e, agora, confirma que as apólices de seguro sobre património de empresas, imobiliário, danos e pacotes ligados deixarão da fazer parte da sua carteira.

A decisão – que produz efeitos a partir de 31 de janeiro de 2020 – é resultado de uma importante revisão do modelo de negócio e nova visão estratégica (e um plano de reorganização do grupo até 2023, implicando até a descontinuação de algumas unidades internacionais). A reorientação da unidade britânica faz parte da mudança e será materializada com a exclusão de algumas operações e linhas de produto.

Para o desenvolvimento da nova estratégia global, a MS Amlin vai direcionar o foco da gestão erealocar capital para três áreas que considera fundamentais: resseguros globais, especialidades globais e produtos locais específicos para segmentos comerciais da Europa continental.

Ainda, de acordo com a empresa, que patrocinou a equipa de Fómula E onde participou António Félix da Costa, a descontinuação daquelas categorias de seguro no mercado do Reino Unido não afetará as operações da MS Amlin no negócio P&C Lloyd´s nem o funcionamento da plataforma digital no Reino Unido.