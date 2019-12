Depressão Elsa: Fidelidade já está a tratar 1468 sinistros

Até ao final de domingo, a Fidelidade já tinha já recebido 1.468 sinistros causados pela depressão Elsa, dos quais mais de 90% são referentes a incidentes em habitações. A seguradora ativou de imediato os Serviços da CARES, empresa de reparações e obras que faz parte do grupo, que realizou no imediato 13 reparações do total das 17 intervenções urgentes que recebeu nestes últimos dias.

A Fidelidade anunciou ainda que tem desde o fim-de-semana passado uma equipa de 50 peritos a trabalharem no terreno, para o levantamento de danos e prejuízos causados pela depressão que afetou o país com maior incidência nas regiões do Porto, Braga, Aveiro, Lisboa e Coimbra.

A Fidelidade prevê concluir o levantamento de danos e prejuízos a cerca de 300 clientes até ao dia da Consoada.

Posteriormente ao Dia de Natal, e logo que os níveis de água e condições no terreno assim o permitam, a Fidelidade vai deslocar a sua unidade operacional móvel para a região de Coimbra e Montemor-o-Velho, uma das regiões mais afetadas natural, o que permitirá quantificar e avaliar os prejuízos sofridos com maior rapidez e proximidade, de forma a agilizar todos os processos junto da população afetada.