EDP Renováveis sobe 1,76%. PSI 20 está quase todo positivo

A bolsa de Lisboa arrancou o último dia da semana em terreno positivo com praticamente todas as cotadas no verde. A ganhar 0,53%, para 27.170 pontos, o destaque vai para a EDP Renováveis a ganhar 1,76%.

De arranque lento, próprio dos dias festivos, na quinta-feira não houve transações já que após o Natal há o tradicional boxing day, cerca de meia hora depois do arranque das negociações Ramada e Sonae Capital continuavam sem qualquer movimento.

Em terreno negativo estavam apenas a Corticeira Amorim e alguns minutos depois a Pharol.

As restantes praças europeias também arrancaram a sessão no verde impulsionadas “pelos recordes em Wall Street onde o índice Nasdaq Composite ultrapassou pela primeira vez os 9.000 pontos“, sublinham os analistas de mercados do BCP, mas também pelas perspetivas positivas de assinatura de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, mas também dos dados económicos positivos da economia chinesa.