O Crédito Agrícola pagava, pelo menos desde 2016 mais de dois mil euros mensais à mulher do presidente executivo do banco. Licínio Pina justificou que a mulher lhe garantia estabilidade emocional. “É há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio”, afirma o banqueiro. Este assunto suscitou uma inspeção à Caixa Central onde foram pedidos esclarecimentos sobre esta contratação.

O caso foi alvo de uma denúncia anónima ao Banco de Portugal que fez perguntas ao banco em questão sobre o assunto. A subvenção entretanto parou ou foi convertida noutro tipo de pagamento, uma vez que esta subvenção à mulher não impediu a recondução de Licínio Pina ao cargo. Em 2019, o conselho de administração da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo foi reeleito e na avaliação do Banco de Portugal à idoneidade e adequação ao cargo dos seus elementos passou o teste, avançou o Observador (acesso concionado).

Não é claro se o Banco de Portugal deu ordem para travar o pagamento desta subvenção. O resultado foi a interrupção desta transferência antes da reavaliação da idoneidade do presidente do Crédito Agrícola.

Fonte oficial do Banco de Portugal afirmou ao Observador apenas que “avalia todas as denúncias que lhe são transmitidas, formulando as conclusões fundamentadas que sejam suscetíveis de ser obtidas, quer no plano prudencial quer no plano sancionatório”.