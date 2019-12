Ranking seguradoras: As razões da subida da BPI ao 3º lugar

Com o volume de produção de seguro direto a cair 2% a nível nacional nos primeiros nove meses deste ano, a BPI Vida e Pensões surpreendeu com um aumento de 73% no seu negócio e a passagem de 6º lugar, no final de 2018, para o atual terceiro lugar do ranking nacional com 7,9% de quota de mercado. Neste momento a líder continua a ser a Fidelidade (28,2% de quota de mercado), seguida pelo grupo Ageas (20,3%) enquanto a Seguradoras Unidas está em 4º lugar com 7,8% de quota de mercado, com ligeira diferença para a BPI Vida.

“O crescimento resulta de diversos fatores que, conjugados, contribuíram para estes resultados” disse a ECOseguros fonte da seguradora, acrescentando dois motivos mais evidentes. O primeiro deles com o “lançamento de novos produtos, na modalidade de PPR’s, tais como BPI Garantia PPR e BPI Destino PPR.”

O BPI Garantia é um complemento de reforma individual com entregas periódicas ou extraordinárias que garante capital durante todo o contrato e, durante 2018 e 2019, assegurou igualmente um rendimento bruto de 0,1%.

O BPI Destino que se apresenta em modalidades 2025 e 2040 e procura clientes que pretendem poupar para a reforma sem preocupação com o binómio risco ou proximidade da reforma, através de entregas periódicas ou extraordinárias e proporcionando benefícios fiscais.

Outro motivo indicado por fonte do banco para o crescimento foi o “reforço da atividade comercial na colocação dos produtos que já existiam, fruto da conclusão da reorganização das redes comerciais e da implementação de novos processos para responder à recente regulamentação”.

A regulamentação referida, toda com origem em diretivas da União Europeia, respeita ao PRIIPS – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros), DMIF II – segunda versão da diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e IDD – Diretiva de distribuição de seguros.

A BPI Vida e Pensões é detida, desde dezembro de 2017, pela líder do mercado espanhol VidaCaixa quando o Banco BPI vendeu a totalidade da participação na seguradora portuguesa, após integração do banco no grupo espanhol Caixabank.