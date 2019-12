Revista de imprensa internacional

O banco norte-americano Morgan Stanley vai cortar 1.500 postos de trabalho, elevando os cortes de postos de trabalho na banca mundial para máximos de 2015. O ministro russo da energia, Alexandre Novak, defende que a Organização dos países produtores de petróleo e os seus aliados deveriam ponderar em parar os cortes de produção de petróleo. A marcar a atualidade internacional está ainda a queda de um avião no Cazaquistão. O desastre já provocou, pelo menos 15 mortos, 66 feridos e 50 pessoas foram hospitalizadas.

El País

Aena investe 1.500 milhões de euros para remodelar aeroporto Madrid Barajas

A empresa aeroportuária Aena, responsável pela gestão dos aeroportos espanhóis, vai remodelar o aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Um investimento de 1.500 milhões de euros que tem como objetivo unir o terminal 1, 2 e 3 e expandir o 4 de forma a otimizar a operação global e aumentar o número potencial de passageiros de 70 para 80 milhões.

Bloomberg

Morgan Stanley eleva cortes de postos de trabalho na banca mundial para máximos de 2015

Os bancos continuam a tentar reduzir custos e a opção volta a ser apostar na redução de postos de trabalho. O Morgan Stanley foi o último a anunciar que vai cortar cerca de 1.500 empregos. Mas, a nível mundial, o setor financeiro europeu tem liderado esta tendência (82%), com destaque para o Deutsche Bank, que quer suprimir 18 mil postos até 2022. Isto porque a política de juros negativos do Banco Central Europeu (BCE) tem pressionado os lucros da banca. De acordo com a Bloomberg, foram mais de 50 as instituições financeiras mundiais que anunciaram, este ano, cortes de pessoal num total de 77.780 empregos — o valor mais elevado desde 2015, ano em que foram anunciados 91.448 cortes.

Les Echos

Rússia defende que Opep+ deveria considerar “pôr fim aos cortes de produção”

A Organização dos países produtores de petróleo e os seus aliados, designada de Opep+ deveria, em 2020, considerar “pôr fim aos cortes de produção”, defendeu o ministro russo da energia, Alexandre Novak. “Volto a repetir, não é um processo sem fim. Uma decisão sobre abandonar esta prática deve ser tomada progressivamente para preservar a nossa quota de mercado e de modo a que as nossas empresas possam estar preparadas para levar a cabo os seus projetos”, disse o ministro na Rossiya 24 TV. E acrescentou que essa questão “será analisada este ano de 2020”.

Reuters

Netanyahu arrasa nas primárias do Likud apesar dos indícios de corrupção

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi reeleito líder do Likud com 72% dos votos e deverá encabeçar a lista do partido nacionalista-conservador nas legislativas marcadas para 2 de março. Apesar de ter sido acusado de corrupção, Netanyahu obteve 41.792 votos (72,5%) contra os 15.885 (27,5%) obtidos por Guideon Saar, antigo deputado e ex-ministro da Educação e dos Assuntos Internos em governos de Netanyahu. “Com a vossa ajuda e de Deus, levarei o Likud a uma grande vitória nas próximas eleições e continuarei a levar o Estado de Israel a conquistas sem precedentes”, disse o primeiro-ministro, uma hora após o fecho das urnas.

AFP

Pelo menos 12 mortos em queda de avião no Cazaquistão com 100 pessoas a bordo

Pelo menos 12 mortos e 53 pessoas hospitalizadas é o último balanço oficial do acidente aéreo desta sexta-feira no Cazaquistão. O avião da companhia aérea Bek Air, um Fokker 100, seguia para Nursultan, a capital do país, com mais de 90 passageiros e cinco membros da tripulação a bordo, e perdeu altitude às 7h22 (1h22 em Lisboa), momentos após a descolagem de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão. Numa mensagem de condolências na rede social Twitter, o Presidente, Kassym-Jomart Tokayev, garantiu que “os responsáveis serão punidos severamente de acordo com a lei”. O Ministério dos Transportes da antiga república soviética informou que o avião da Bek Air perdeu “altitude na descolagem e atingiu um muro de cimento [e] colidiu com um edifício de dois pisos”, uma casa de dois andares que ficou parcialmente destruída. O Ministério da Indústria e Infraestruturas do Cazaquistão determinou a suspensão de todos os voos do modelo Fokker 100 até que sejam esclarecidas as causas do acidente.

