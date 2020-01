As vendas de automóveis encolheram no ano passado. Depois de anos de recuperação, e apesar do aumento dos registos no último mês de 2019, o saldo no ano acabou por ser negativo, com as vendas a encolherem 2%. Foram matriculados menos veículos, tanto pesados como ligeiros de mercadorias e de passageiros.

“Em dezembro de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 22.698 veículos automóveis, ou seja, mais 9,8% do que em igual mês do ano anterior”, diz a Associação Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). Mas mesmo com este aumento dos registos, o acumulado do ano acabou por ser negativo.

“No período de janeiro a dezembro de 2019, foram colocados em circulação 267.828 novos veículos, o que representou um decréscimo homólogo de 2%”, nota a ACAP. Em 2018 as vendas tinham crescido 2,6%, sendo que no ano anterior o mercado tinha registado um crescimento de 7,7%, ainda assim bem menos que os 15,6% em 2016.

No caso dos pesados, “nos 12 meses de 2019 as matrículas totalizaram 5.575 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 1,2%”, enquanto no caso dos ligeiros de mercadorias, as vendas caíram 2,1% para 38.454 unidades.

“Nos 12 meses de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 223.799 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 2% relativamente a período homólogo de 2018″, nota a ACAP. Considerando apenas os ligeiros (de passageiros e mercadorias), foram matriculados 262 mil veículos.

A Renault voltou a ser a líder do mercado, comercializando mais de 29 mil unidades no ano passado, ainda assim uma quebra de 7,1% face aos 12 meses de 2018. Manteve o lugar cimeiro no ranking, ficando à frente da Peugeot e da Mercedes, a segunda e terceira marcas mais vendidas no mercado português.

(Notícia atualizada às 16h27 com mais informação)