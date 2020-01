Ao bater das badaladas que assinalam o início de mais um ano, são estes os desejos na mente de Carlos Silva, dirigente da União Geral de Trabalhadores (UGT): menos desigualdade, menos pobreza e mais justiça na governação. “É um desejo intemporal, que reafirmo a cada ano que passa”, diz o sindicalista.

Em resposta ao desafio lançado pelo ECO, o dirigente sindicalista — que foi funcionário do BES desde 1988, tendo passado depois para o Novo Banco — sublinha que a banca tem de dar resposta às necessidades “da economia, das empresas e dos seus trabalhadores”.

Já sobre o futuro da UGT, Carlos Silva reforça: “Que continue a afirmar-se em Portugal como um parceiros que que coloca os interesses dos trabalhadores no topo das suas prioridades reivindicativas“.

Um desejo para o país

Quero um país menos desigual, menos pobre e com uma governação mais justa. Este é um desejo intemporal, que reafirmo a cada ano que passa e não vejo melhorias substanciais.

Um desejo para o seu setor

Que a banca responda às necessidades da economia, das empresas e, sobretudo, dos seus próprios trabalhadores, valorizando-os e estimando-os, seja com salários, seja com respeito e consideração, sem imposições patronais ou de chefias intermédias.

Um desejo para sua entidade

Que a UGT se continue a afirmar em Portugal como um parceiro que coloca os interesses dos trabalhadores no topo das suas prioridades reivindicativas e que, em cada momento, saiba assumir o diálogo e o compromisso como os primeiros dos valores que conduzem e fortalecem a paz social e a estabilidade política e governativa.

