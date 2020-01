A eleição do próximo secretário-geral do PS vai realizar-se em 15 e 16 de maio e o XXIII congresso do partido está marcado para 30 e 31 de maio, em Portimão, decidiu a Comissão Nacional do partido, que esteve reunida no Porto este sábado.

Durante a reunião da Comissão Nacional, o órgão máximo dos socialistas entre congressos, foi também determinada para 13 e 14 de março a eleição dos presidentes das Federações distritais do PS. Seguem-se, a 4 e 5 de abril, os vários congressos federativos, de acordo com o calendário interno para 2020 aprovado hoje pela Comissão Nacional.

A Comissão Permanente do PS recomenda que, a 31 de janeiro e 1 de fevereiro, se realizem as eleições das secções e concelhias do PS. Até 4 de fevereiro, têm de realizar-se as reuniões das Comissões Políticas de Federação para marcar eleições e data do congresso federativo e “fixar o número total de delegados a eleger”, escreve-se no documento aprovado pela Comissão Nacional, distribuído aos jornalistas.

Para 15 e 16 de maio, ficou marcada a eleição do secretário-geral do PS, da presidente das Mulheres Socialistas e dos delegados ao Congresso.

Duas semanas depois, a 30 e 31 de maio, em Portimão, o partido reúne-se no XXIII Congresso Nacional que irá eleger os órgãos diretivos partidários para os dois anos seguintes, um período que abrange as eleições autárquicas de 2021.