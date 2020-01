A Global Risk Partners (GRP), entidade suportada pela ‘private equity’ Penta Capital divulgou que, enquanto o volume bruto de prémios se aproximou dos 800 milhões de libras esterlinas, o resultado corrente aumentou 25% para 139 milhões de libras no ano, com um Ebitda (lucro antes de funções financeiras) das entidades operacionais em torno dos 50 milhões de libras, a crescer 42% face ao ano anterior.

O presidente do GRP, Peter Cullum, comentou: “O GRP beneficiou novamente de um excelente ano de crescimento forte e sustentável. Agora somos um dos principais grupos intermediários de seguros focados em PME do Reino Unido, com escala e cobertura nacionais. O nosso histórico de crescimento impressionante é sustentado por uma estratégia comprovada de fusões e aquisições e crescimento orgânico, (…). ”

Desde que foi constituído, há seis anos, o GRP já adquiriu 53 empresas

De acordo com Mike Bruce, diretor-geral, a Global Risk Partners oferece aos seus parceiros seguradores “análise de dados de ponta, fornecendo novas informações sobre o desempenho de determinadas carteiras de negócio e identifica oportunidades de desenvolvimento para novos produtos que beneficiam os nossos clientes”.

Só no ano passado, através de operações concluídas diretamente, ou através de participadas, o GRP comprou um diversificado conjunto de empresas (seguradoras e MGAs): Shearwater Insurance; 3XD; H&S Click; Barpax Associates; Millards Insurance; Gauntlet Insurance; Swinford Insurance Consultants; Thomas Cook & Son Insurance Brokers e a Eric Rowlins & Company, entre outras.

No futuro, a companhia vai manter-se focada no crescimento “por meio da aquisição e integração de corretores regionais, MGAs, portefólios e equipes, e ainda existe financiamento de alta qualidade de terceiros para apoiar a base de capital da GRP e investir em maior expansão”, adiantou Bruce.