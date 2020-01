Arrancou há cerca de dois anos e, desde então, já bateu os 538 milhões de euros de investimento. O IFFRU 2020 é um programa de incentivo à reabilitação urbana com apoios comunitários e, desde a sua criação, já financiou 176 projetos em mais de 60 municípios, revelou o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Na altura do lançamento do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU), em novembro de 2017, criado no âmbito do Portugal 2020, João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, afirmou que o objetivo do Governo era “criar as condições para que a reabilitação” fosse “a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano”.

E o caminho tem sido trilhado desde então. O IFRRU 2020 disponibiliza 1,4 mil milhões de euros para intervenções que se destinem à reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, de espaços e unidades industriais abandonadas e ainda a intervenções em frações privadas inseridas em edifícios de habitação social, que sejam alvo de reabilitação integral.

Nas palavras do ministro, o IFRRU 2020 permite “empréstimos em condições excecionalmente vantajosas” face às existentes no mercado (em termos de taxas de juro, maturidades e períodos de carência), com verbas vindas de diversas fontes, em que 700 milhões são fundos públicos e comunitários e os outros 700 milhões colocados por quatro bancos.

O programa destina-se a financiar projetos em áreas de reabilitação urbana definidas pelas autarquias, “que de forma simplificada são os centros históricos, zonas industriais abandonadas e zonas ribeirinhas”.

Em dezembro, o IFRRU 2020 foi distinguido como um case study (caso de estudo) de sucesso pela Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), anunciou esta quarta-feira o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.