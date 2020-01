A Amorim está a construir de raiz uma nova fábrica na Austrália, num investimento de 3,5 milhões de euros, e, no próximo ano, tenciona abrir uma nova fábrica no Chile, anunciou o presidente executivo da empresa aos jornalistas, à margem da cerimónia de celebração dos 150 anos da corticeira.

“Já estamos presentes na Austrália, mas, neste momento, estamos a construir uma fábrica de raiz”, explicou aos jornalistas António Rios Amorim. A justificação prende-se com o crescimento do setor — a Austrália produz anualmente cerca de 700 milhões de garrafas de vinho. “O nosso negócio na Austrália duplicou nos últimos anos”, precisou o responsável. A nova fábrica, em Adelaide, deverá ser inaugurada em abril, acrescentou.

António Rios de Amorim revelou ainda que a Corticeira tenciona abrir uma nova fábrica no Chile, “no máximo, no próximo ano”, desta feita em parceria com um grupo local, com o qual já trabalha há largas décadas. Em causa está um investimento de 4,5 milhões de euros, acrescentou o presidente executivo.

Para assinalar os 150 anos da marca, a corticeira lançou uma nova logomarca “orientada para o futuro”. Desenvolvida pelo Atelier Eduardo Aires, a nova identidade “tem como referência central o sobreiro, representado de forma contemporânea”, e “cria uma ponte entre a dimensão patrimonial do passado e a visão de futuro da Amorim”, informou o grupo durante uma cerimónia.

O sobreiro, que está na origem do ciclo da cortiça, é a grande referência da nova imagem, sendo a ideia “criar uma síntese da forma que permitisse evoluir da logomarca pré-existente de representação da árvore para um elemento mais depurado, renovando e adequando-a à atualidade”. O ‘designer’ realça ainda a forte ligação à sustentabilidade traduzida na proposta, explicando que “a imagem conta com o círculo como elemento representativo da economia verde, circular, valor que implícito à exploração da cortiça”.

Segundo António Rios de Amorim, a nova imagem “condensa, com elegância e sobriedade, os valores” da empresa: “longevidade, ambição, orgulho, discrição, atitude, e sobretudo a paixão por um material tão único e nobre quanto a cortiça”.

Essa paixão vai traduzir-se também na mobilização dos produtores florestais para que plantem um total de 50 mil hectares de sobro nos próximos dez anos. “O objetivo é mobilizar esses produtores para que, entre diversas plantações, no prazo aproximado de 10 anos possam ser plantados 50 mil hectares de sobreiros com uma densidade significativamente superior à atual. Acredita-se que com um aumento de 7% da área atual dos sobreiros em Portugal será possível incrementar a produção de matéria-prima em 35%”, afirmou o presidente executivo da Corticeira Amorim,